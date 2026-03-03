Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK OTT Bupati Pekalongan

Selasa, 03 Maret 2026 – 11:08 WIB
KPK OTT Bupati Pekalongan - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa tim lembaga antirasuah telah mengamankan sejumlah pihak di Kabupaten Pekalongan, termasuk Bupati Fidia Arafiq.

Informasi tersebut disampaikan Budi Prasetyo kepada awak media dalam keterangannya pada Selasa (3/3).

"Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati," ujar Budi Prasetyo.

Meskipun demikian, Budi Prasetyo belum dapat memerinci lebih lanjut mengenai identitas lengkap para pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang sedang diselidiki.

Dia menjelaskan bahwa saat ini proses hukum masih berjalan dan tim penyidik masih bekerja untuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Seluruh individu yang diamankan langsung diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif.

"Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," tambah Budi Prasetyo.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan maupun pihak keluarga terkait peristiwa tersebut. KPK sendiri dijadwalkan akan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat untuk memaparkan secara rinci perkembangan perkara ini, termasuk kemungkinan penetapan tersangka dan pasal yang disangkakan. (tan/jpnn)

KPK mengamankan Bupati Pekalongan dalam penyelidikan tertutup dan membawanya ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   KPK  OTT  Kasus  Kasus Korupsi 
