Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK OTT di Hulu Sungai Utara, Sejumlah Orang Diperiksa di Polres HSU

Jumat, 19 Desember 2025 – 00:38 WIB
KPK OTT di Hulu Sungai Utara, Sejumlah Orang Diperiksa di Polres HSU - JPNN.COM
Suasana di Mapolres HSU yang dijaga ketat aparat. ANTARA/Firman

jpnn.com, BANJARBARU - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.

Hingga Kamis malam (18/12) penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang di Polres Hulu Sungai Utara (HSU).

Berdasarkan pantauan, Polres HSU dijaga ketat aparat termasuk personel Brimob yang mengawal seluruh aktivitas penyidik KPK.

Baca Juga:

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Adam Erwindi membenarkan ada permintaan personel untuk mendampingi kegiatan KPK.

Termasuk peminjaman salah satu ruang di Polres HSU untuk proses pemeriksaan.

Meski begitu, Adam mengaku tidak mengetahui materi kegiatan yang dimaksud dan siapa saja yang diperiksa di Polres HSU.

Baca Juga:

"Untuk materi kegiatan itu kewenangan KPK, kami hanya mengetahui ada permintaan personel untuk back up," jelas Adam.

Sebelumnya ramai beredar kabar terjadi OTT oleh penyidik KPK yang menjaring sejumlah orang di Kota Amuntai, Kabupaten HSU.

Hingga Kamis malam (18/12) penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang di Polres Hulu Sungai Utara (HSU).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  OTT  Hulu Sungai Utara  Polres HSU 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp