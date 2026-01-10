KPK OTT di Jakarta Utara, 8 Orang Diamankan, Siapa?

Sabtu, 10 Januari 2026 – 11:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Utara.

"Kami konfirm, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (10/1).

Dalam operasi tersebut, tim KPK telah melakukan pengamanan terhadap sejumlah pihak dan barang bukti.

Baca Juga: 3 Jaksa yang Terseret Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara Diperiksa KPK

"Sampai saat ini, tim telah mengamankan para pihak sejumlah delapan orang, beserta barang bukti dalam bentuk uang," jelas Budi Prasetyo.

Para pihak yang diamankan kemudian menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Para pihak selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Merah Putih," pungkas Budi Prasetyo.

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami perkembangan kasus yang sedang ditangani. KPK sendiri belum mengungkap siapa latar belakang kasus dan pihak-pihak yang diamankan. (tan/jpnn)