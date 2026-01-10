Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK OTT di Jakarta Utara, 8 Orang Diamankan, Siapa?

Sabtu, 10 Januari 2026 – 11:03 WIB
KPK OTT di Jakarta Utara, 8 Orang Diamankan, Siapa? - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Utara. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta Utara.

"Kami konfirm, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (10/1).

Dalam operasi tersebut, tim KPK telah melakukan pengamanan terhadap sejumlah pihak dan barang bukti.

Baca Juga:

"Sampai saat ini, tim telah mengamankan para pihak sejumlah delapan orang, beserta barang bukti dalam bentuk uang," jelas Budi Prasetyo.

Para pihak yang diamankan kemudian menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

"Para pihak selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Merah Putih," pungkas Budi Prasetyo.

Baca Juga:

Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami perkembangan kasus yang sedang ditangani. KPK sendiri belum mengungkap siapa latar belakang kasus dan pihak-pihak yang diamankan. (tan/jpnn)

KPK mengonfirmasi operasi tangkap tangan di Jakarta. Delapan orang diamankan beserta barang bukti uang untuk pemeriksaan intensif.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Kasus Korupsi  OTT  Jakarta 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp