KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, 9 Orang Lain Turut Diamankan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Gubernur Riau Abdul Wahid. Sebanyak sembilan orang lain juga turut diamankan dalam operasi yang digelar pada Senin (3/10) tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi perkembangan ini di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

"Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan," kata Budi.

Dari OTT ini, KPK juga berhasil mengamankan sejumlah uang tunai yang diduga terkait kasus tersebut. Budi menyatakan bahwa uang tersebut telah disita sebagai barang bukti.

"Nanti, kami akan update sekalian. Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu," ujarnya.

Budi Prasetyo menambahkan bahwa penyidik masih melakukan proses pemeriksaan di lapangan.

Untuk sementara, semua pihak yang diamankan masih berstatus sebagai yang diperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan ditingkatkan menjadi tersangka atau dilepaskan.

Proses OTT ini merupakan langkah pemberantasan korupsi yang terus digencarkan KPK untuk menjaring para pelaku yang diduga menyalahgunakan kewenangan mereka. (tan/jpnn)