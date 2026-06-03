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JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK OTT Kepala Imigrasi Jakbar, Sita Dolar AS hingga Logam Mulia

Rabu, 03 Juni 2026 – 13:05 WIB
KPK OTT Kepala Imigrasi Jakbar, Sita Dolar AS hingga Logam Mulia - JPNN.COM
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan atau OTT yang menjerat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah. Komisi antirasuah itu turut menyita sejumlah barang bukti, seperti uang tunai dolar Amerika Serikat hingga logam mulia.

"Barang bukti yang diamankan ada kendaraan berupa mobil dan motor, kemudian ada juga barang bukti dalam bentuk uang tunai seperti valas USD (dolar AS) dan SGD (dolar Singapura), dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6). Hanya saja, Budi mengatakan bahwa KPK baru dapat mengungkapkan secara detail jumlah barang bukti yang diamankan itu pada kesempatan berikutnya.

"Kami akan update (beri tahu) terus perkembangannya, termasuk juga barang bukti-barang bukti yang diamankan. Nanti kami akan update secara detail untuk jumlahnya," katanya.

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KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi melakukan OTT ke-11 pada 2026 di lingkungan Imigrasi Jakbar.

"Benar, ada OTT di Imigrasi Jakbar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

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Pada update berikutnya, KPK mengatakan untuk sementara telah menangkap belasan orang dalam OTT yang dilakukan sejak Selasa (2/6) malam, termasuk Ronald Arman Abdullah.

Selain itu, tim KPK pada Rabu ini masih bergerak di lapangan, yakni Bali dan Jawa Barat. (antara/jpnn)

KPK menggelar OTT dengan menangkap Kepala Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah. KPK sita barbuk uang dolar hingga logam mulia.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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TAGS   OTT KPK  KPK  Kepala Imigrasi Jakbar  Dolar  Logam Mulia  dugaan korupsi 
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