Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Panggil 4 Pejabat Antam Terkait Kerja Sama dengan PT Loco Montrado

Senin, 03 November 2025 – 14:40 WIB
KPK Panggil 4 Pejabat Antam Terkait Kerja Sama dengan PT Loco Montrado - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (3/11), menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi dalam perkara dugaan tindak pidana rasuah yang melibatkan kerja sama pengolahan anoda logam antara Antam dan Loco Montrado.. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (3/11), menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi dalam perkara dugaan tindak pidana rasuah yang melibatkan kerja sama pengolahan anoda logam antara Antam dan Loco Montrado.

Keempat saksi yang diperiksa adalah Ita Setiawati, Pegawai BUMN / CEO Office Senior Specialist Antam; Kunto Hendrapawoko, Senior Vice President Corporate Secretary Antam periode Mei 2019–April 2021; Listi Witanni, Swasta / Senior Manager Legal PT CBL Indonesia Investment; dan Mahendra Wisnu Wasono, Pegawai BUMN / mantan Accounting & Budgeting Senior Officer di UBPP LM Antam periode November 2013–2017.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya.

Baca Juga:

Kasus ini bermula dari kerja sama antara Antam dan Loco Montrado terkait pengolahan anode logam — yaitu residu atau sisa logam yang masih mengandung emas dan perak — yang kemudian diduga bermasalah.

KPK mengungkap bahwa dalam praktiknya ditemukan bahwa dari setiap 1 kilogram anode logam yang diolah, hanya menghasilkan sekitar 3 gram emas dan tidak menghasilkan perak sebagaimana seharusnya. Audit internal Antam juga mendapati ketidaksesuaian antara volume anode yang dikembalikan dengan laporan kontrak.

Lebih jauh, KPK telah menetapkan Loco Montrado sebagai tersangka korporasi dalam perkara ini pada Agustus 2025. Kerugian keuangan negara yang diduga timbul akibat kerja sama ini diperkirakan mencapai ± Rp100,7 miliar. (tan/jpnn)

Baca Juga:

Kasus ini bermula dari kerja sama antara Antam dan Loco Montrado terkait pengolahan anode logam.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Antam  PT Loco Montrado  Kasus Korupsi 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp