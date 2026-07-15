KPK Panggil Anggota V BPK Bobby Rizaldi Pekan Ini

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memeriksa anggota V Badan Pemeriksa Keuangan RI Bobby Adhityo Rizaldi.

Komisi antirasuah itu mengonfirmasi pemanggilan pemeriksaan terhadap Bobby pada pekan ini, yakni antara Kamis (16/7) atau Jumat (17/7).

“Memang dijadwalkan di pekan ini oleh penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/7).

Budi mengatakan bahwa KPK meyakini Bobby dapat memenuhi panggilan pemeriksaan untuk penyidikan kasus dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

“Kami meyakini Saudara BB ketika dilakukan pemanggilan oleh penyidik akan kooperatif, hadir, dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa kehadiran maupun keterangan Bobby dibutuhkan penyidik KPK untuk membantu mengungkap kasus tersebut. “Tentunya setiap keterangan dari saksi membantu proses penyidikan sehingga keterangan ini dapat mengungkap seterang-terangnya dari perkara yang sedang ditangani,” ujarnya.

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Oleh karena itu, Budi meminta masyarakat menunggu perkembangan dari KPK terkait jadwal detail pemanggilan mantan anggota DPR RI tersebut

“Jadi, ditunggu saja teman-teman nanti jadwalnya. Kami akan terus update perkembangan dari penyidikan perkara ini,” katanya.