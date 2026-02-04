KPK Panggil Eks Kepala BPH Migas hingga Pertagas Niaga Terkait Kasus Gas PGN

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam saksi kunci pada Rabu (4/2) untuk mendalami dugaan tindak pidana rasuah dalam kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (IAE).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Para saksi yang diperiksa antara lain Elia Massa Manik (Direktur Utama PT Pertamina periode 2017-2018), Erika Retnowati (Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi/BPH Migas periode 2021-2025), dan Hambra (Wakil Direktur Utama PT Pelindo). Tiga saksi lainnya adalah Imam Apriyanto Putro (mantan Sekretaris Kementerian BUMN 2013-2019), Linda Sunarti (mantan Direktur Utama PT Pertagas Niaga 2016-2021), serta M. Fanshurullah Asa (Kepala BPH Migas 2017-2021).

Latar belakang kasus ini merujuk pada kerja sama pasokan gas antara PT PGN, anak usaha PT Pertamina, dengan PT IAE. Dugaan korupsi mengemuka terkait potensi kerugian negara dalam kesepakatan harga atau mekanisme penjualan gas alam cair (LNG) tersebut.

Penyidikan KPK diharapkan dapat mengungkap apakah terdapat pelanggaran dalam proses bisnis atau regulasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Pemeriksaan terhadap sederet nama dengan latar belakang tinggi di sektor energi dan BUMN ini menunjukkan KPK serius mengusut tuntas kasus ini untuk menegakkan hukum dan mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar. (tan/jpnn)