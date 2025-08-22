Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Panggil Ilham Habibie Bersama Lisa Mariana dalam 1 Kasus

Jumat, 22 Agustus 2025 – 13:03 WIB
KPK Panggil Ilham Habibie Bersama Lisa Mariana dalam 1 Kasus - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ilham Akbar Habibie dan Lisa Mariana sebagai saksi. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ilham Akbar Habibie dan Lisa Mariana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di salah satu bank daerah.

Pemeriksaan terhadap putra sulung Presiden ke-3 RI BJ Habibie dan selebgram tersebut digelar pada Jumat (22/8).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya agenda pemeriksaan terhadap kedua nama tersebut.

Baca Juga:

"Hari ini Jumat (22/8), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengadaan iklan," kata Budi.

Budi menyatakan bahwa pihaknya akan menggali keterangan dari Lisa Mariana terkait aliran dana pengadaan iklan di bank daerah tersebut. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan terhadap Ilham Habibie.

Kasus ini sebelumnya telah menjerat mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi dan empat orang lainnya sebagai tersangka. Dugaan korupsi dalam proyek penayangan iklan di media TV, cetak, dan online itu diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 222 miliar.

Baca Juga:

Pengembangan penyidikan juga ditandai dengan penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti termasuk motor Royal Enfield dan mobil Mercedes Benz. (tan/jpnn)

Pengembangan penyidikan juga ditandai dengan penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Ilham habibie  Lisa Mariana  Ridwan Kamil 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp