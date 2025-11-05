Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Panggil Kemal Redindo, Putra SYL, dalam Kasus TPPU Kementan

Rabu, 05 November 2025 – 17:18 WIB
KPK Panggil Kemal Redindo, Putra SYL, dalam Kasus TPPU Kementan - JPNN.COM
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil putra mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kementerian Pertanian.

“Pemeriksaan bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Selatan atas nama KRS selaku aparatur sipil negara,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/11).

Selain Kemal Redindo, KPK juga memanggil 15 saksi lainnya yang terdiri dari 11 pihak swasta dan empat pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk diperiksa dalam perkara yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Juga:

Adapun SYL telah divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian periode 2020–2023. Vonis itu juga disertai denda sebesar Rp500 juta, uang pengganti senilai Rp44 miliar, serta tambahan sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat.

Syahrul Yasin Limpo telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. “Eksekusi dilakukan sejak 25 Maret 2025,” ujar Budi.

KPK mengumumkan pemindahan SYL ke Lapas Sukamiskin pada 14 Mei 2025 setelah putusan pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap. (antara/jpnn)

Baca Juga:

KPK memeriksa putra Syahrul Yasin Limpo, Kemal Redindo, terkait dugaan TPPU di Kementan.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  SYL  kemal redindo  Kasus Korupsi 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp