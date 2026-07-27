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JPNN.com - Nasional - Humaniora

KPK Panggil Wagub Sofyan Franyata dan Mantan Ketua KPID Terkait Kasus Dugaan Pemerasan

Senin, 27 Juli 2026 – 19:37 WIB
KPK Panggil Wagub Sofyan Franyata dan Mantan Ketua KPID Terkait Kasus Dugaan Pemerasan - JPNN.COM
Jubir KPK Budi Prasetyo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik KPK memanggil Wakil Gubernur Riau beserta sejumlah pejabat kedewanan dan eksekutif daerah untuk mendalami penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemerasan di Pemprov Riau, Senin (27/7/2026).

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau atas nama SFH selaku Wagub Riau, dan BS selaku Komisioner KPID Riau periode 2021-2025,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.

Selain mereka, Budi mengatakan KPK memanggil dua ajudan Gubernur Riau berinisial RF dan DI, sopir Gubernur Riau berinisial FR, serta anggota DPRD Riau berinisial SA. Berdasarkan informasi yang dihimpun, legislator tersebut adalah Siti Aisyah.

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Walaupun demikian, ketika dikonfirmasi apakah seluruh saksi memenuhi panggilan atau apa hasil pemeriksaan terhadap mereka, Budi belum memberikan jawaban.

Sebelumnya, pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan.

Pada 4 November 2025, KPK mengumumkan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah tersebut.

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Pada 5 November 2025, KPK mengumumkan penetapan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Riau M. Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Pada 9 Maret 2026, KPK mengumumkan telah menetapkan ajudan Abdul Wahid bernama Marjani (MJN) sebagai tersangka kasus tersebut.(antara/jpnn)

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Penyidik KPK memanggil Wakil Gubernur Riau beserta sejumlah pejabat kedewanan dan eksekutif daerah untuk mendalami penyidikan kasus pemerasan di Pemprov Riau.

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

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TAGS   KPK  Wagub Sofyan Franyata  Mantan Ketua KPID  kasus dugaan pemerasan 
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