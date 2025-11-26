Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

KPK & Pemprov Sumsel Sinkronkan Aturan Baru LHKPN, Sekda Edward Tekankan Ini ke Pejabat

Rabu, 26 November 2025 – 07:57 WIB
KPK & Pemprov Sumsel Sinkronkan Aturan Baru LHKPN, Sekda Edward Tekankan Ini ke Pejabat - JPNN.COM
Sekda Sumsel Edward Candra (depan, tiga dari kanan) saat menghadiri kegiatan Monitoring Kepatuhan LHKPN 2024 dan Rekonsiliasi Wajib LHKPN 2025 untuk Wilayah Sumsel yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium Graha Bina Praja, Selasa (25/11). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Sumatera Selatan (Sekda Sumsel) Edward Candra menegaskan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan instrumen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Penegasan itu disampaikan Sekda Edward Candra saat menghadiri kegiatan Monitoring Kepatuhan LHKPN 2024 dan Rekonsiliasi Wajib LHKPN 2025 untuk Wilayah Sumsel yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium Graha Bina Praja, Selasa (25/11).

Menurut Edward, pelaporan LHKPN yang dilakukan secara benar, jujur, dan sesuai fakta sangat menentukan integritas penyelenggara negara.

Baca Juga:

Dia menekankan keterbukaan harta kekayaan merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus tata kelola pemerintahan yang baik.

“Dengan pelaporan LHKPN yang benar sesuai fakta apa adanya, ini menunjukkan integritas dan kejujuran. Kalau sudah terbuka dan transparan, maka kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan akan tumbuh,” tegas Sekda Edward dalam keterangannya, Rabu (26/11).

Sekda Edward mengatakan keterbukaan melalui LHKPN berperan besar dalam meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah memandang LHKPN sebagai instrumen vital dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan tersebut, Edward juga memberikan imbauan tegas kepada seluruh Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Sumsel.

Sekda Edward Candra tekankan hal ini ke para pejabat saat menghadiri Monitoring Kepatuhan LHKPN 2024 dan Rekonsiliasi Wajib LHKPN 2025 yang digelar KPK

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   aturan baru LHKPN  LHKPN  pemprov Sumsel  Edward Candra  KPK  pejabat  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp