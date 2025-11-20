Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Periksa 4 Pegawai Terkait Dugaan Pengadaan Fiktif PT Pembangunan Perumahan

Kamis, 20 November 2025 – 16:29 WIB
KPK Periksa 4 Pegawai Terkait Dugaan Pengadaan Fiktif PT Pembangunan Perumahan - JPNN.COM
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pada hari ini, Kamis (20/11)

Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam pengadaan fiktif di Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan (PT PP).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Baca Juga:

Adapun nama-nama yang diperiksa sebagai saksi adalah Hamdani, Guritno, Rio Putri Paramita, dan Beni Hermawan (Senior Manager Finance Divisi EPC PT PP).

Diketahui, KPK tengah mengusut kasus korupsi baru terhadap proyek-proyek di Divisi EPC PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tahun Anggaran 2022-2023.

KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus korupsi tersebut, tetapi belum mengungkap identitas mereka.

Baca Juga:

Berdasarkan perhitungan sementara, kasus korupsi di PT PP itu menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 80 miliar. (tan/jpnn)

KPK periksa empat pegawai PT PP sebagai saksi kasus dugaan TPK pengadaan fiktif di divisi EPC.Pemeriksaan digelar hari ini.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Kasus Korupsi  PT PP  PT Pembangunan Perumahan 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp