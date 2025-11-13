KPK Periksa Billy Beras dan pihak PT Adhi Karya di Kasus Proyek Jalur Kereta Medan-Binjai

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana rasuah pada proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Wilayah Medan, Kamis (13/11).

Pemeriksaan dilakukan terhadap Adi Siswanto selaku Project Manager Adhi – Tanjung KSO, Reza Khalid Alfarisi sebagai karyawan PT Adhi Karya, dan Billy Haryanto alias Billy Beras yang berprofesi sebagai wiraswasta.

"Pemeriksaan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Ketiganya diperiksa untuk mendalami pekerjaan pembangunan jalur kereta api antara Medan-Binjai, termasuk pembangunan Stasiun Helvetia dan Stasiun Sunggal.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan yang telah dilakukan KPK sejak beberapa waktu lalu. Kasus ini sebelumnya telah menyeret nama Bobby Harsono, seorang pengusaha yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bobby diduga kuat berperan sebagai perantara atau "marketing" dalam sejumlah proyek di lingkungan DJKA. Modus yang diduga adalah dengan memanfaatkan koneksinya untuk mengarahkan proyek kepada kontraktor tertentu dengan imbalan sejumlah uang.

Pemeriksaan terhadap lima saksi yang berasal dari berbagai perusahaan ini diduga kuat terkait dengan jaringan usaha yang berhubungan dengan Bobby Harsono. KPK diduga sedang memetakan aliran dana dan keterlibatan masing-masing perusahaan dalam proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Medan yang diduga merugikan keuangan negara. (tan/jpnn)



