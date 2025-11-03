Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Periksa Bos PT Bhakti Karya Utama hingga Asta Perdana di Kasus Proyek DJKA Medan

Senin, 03 November 2025 – 17:26 WIB
KPK Periksa Bos PT Bhakti Karya Utama hingga Asta Perdana di Kasus Proyek DJKA Medan - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima orang saksi pada Senin (3/11) untuk mendalami dugaan tindak pidana rasuah dalam proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Medan. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima orang saksi pada Senin (3/11) untuk mendalami dugaan tindak pidana rasuah dalam proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Medan.

Kelima saksi yang diperiksa tersebut merupakan kalangan pengusaha dan karyawan sejumlah perusahaan yang diduga terkait proyek.

Mereka adalah Any Sisworatri (Karyawan Swasta PT. Istana Putra Agung, PT. Rinenggo Ria Raya, PT. Prawiramas Puri Prima), Asta Danika (Direktur PT. Bhakti Karya Utama), Bagus Wikandinata (Karyawan Asta Perdana Group), Bambang Indriyanto alias Bambang Siap (Direktur PT. Asta Perdana), dan Ignatius Sadikin (Penasehat PT. Istana Putra Agung).

Baca Juga:

"Pemeriksaan digelar di Polrestabes Semarang," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam rilisnya.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan yang telah dilakukan KPK sejak beberapa waktu lalu. Kasus ini sebelumnya telah menyeret nama Bobby Harsono, seorang pengusaha yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bobby diduga kuat berperan sebagai perantara atau "marketing" dalam sejumlah proyek di lingkungan DJKA. Modus yang diduga adalah dengan memanfaatkan koneksinya untuk mengarahkan proyek kepada kontraktor tertentu dengan imbalan sejumlah uang.

Baca Juga:

Pemeriksaan terhadap lima saksi yang berasal dari berbagai perusahaan ini diduga kuat terkait dengan jaringan usaha yang berhubungan dengan Bobby Harsono. KPK diduga sedang memetakan aliran dana dan keterlibatan masing-masing perusahaan dalam proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Medan yang diduga merugikan keuangan negara. (tan/jpnn)

KPK periksa lima saksi, termasuk direktur perusahaan, untuk mengusut dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Medan.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Kasus Korupsi  djka Medan  Kasus 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp