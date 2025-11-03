KPK Periksa Bos PT Bhakti Karya Utama hingga Asta Perdana di Kasus Proyek DJKA Medan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima orang saksi pada Senin (3/11) untuk mendalami dugaan tindak pidana rasuah dalam proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Medan.

Kelima saksi yang diperiksa tersebut merupakan kalangan pengusaha dan karyawan sejumlah perusahaan yang diduga terkait proyek.

Mereka adalah Any Sisworatri (Karyawan Swasta PT. Istana Putra Agung, PT. Rinenggo Ria Raya, PT. Prawiramas Puri Prima), Asta Danika (Direktur PT. Bhakti Karya Utama), Bagus Wikandinata (Karyawan Asta Perdana Group), Bambang Indriyanto alias Bambang Siap (Direktur PT. Asta Perdana), dan Ignatius Sadikin (Penasehat PT. Istana Putra Agung).

"Pemeriksaan digelar di Polrestabes Semarang," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam rilisnya.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan yang telah dilakukan KPK sejak beberapa waktu lalu. Kasus ini sebelumnya telah menyeret nama Bobby Harsono, seorang pengusaha yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bobby diduga kuat berperan sebagai perantara atau "marketing" dalam sejumlah proyek di lingkungan DJKA. Modus yang diduga adalah dengan memanfaatkan koneksinya untuk mengarahkan proyek kepada kontraktor tertentu dengan imbalan sejumlah uang.

Pemeriksaan terhadap lima saksi yang berasal dari berbagai perusahaan ini diduga kuat terkait dengan jaringan usaha yang berhubungan dengan Bobby Harsono. KPK diduga sedang memetakan aliran dana dan keterlibatan masing-masing perusahaan dalam proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Medan yang diduga merugikan keuangan negara. (tan/jpnn)