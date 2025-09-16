Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Periksa Bos PT PINS hingga Jaring Mal Indonesia terkait Proyek Digitalisasi SPBU

Selasa, 16 September 2025 – 13:54 WIB
KPK Periksa Bos PT PINS hingga Jaring Mal Indonesia terkait Proyek Digitalisasi SPBU - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pemeriksaan terhadap enam orang saksi untuk mengusut dugaan tindak pidana rasuah dalam proyek digitalisasi SPBU pada periode 2018 hingga 2023. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pemeriksaan terhadap enam orang saksi untuk mengusut dugaan tindak pidana rasuah dalam proyek digitalisasi SPBU pada periode 2018 hingga 2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam rilisnya menyatakan bahwa lima saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Kelima saksi tersebut adalah Iwan Gunawan yang menjabat sebagai General Manager Network & ICT Service Delivery PT PINS periode 2018 hingga 2020.

Saksi lainnya adalah Imelda, Acep Supriadi, dan Aris Susanto yang merupakan staf dari PT Sempurna Global Pertama (SGP). Tak hanya itu, KPK juga memeriksa Indra Aris Kurniawan yang merupakan Direktur Utama PT Jaring Mal Indonesia.

"Pemeriksaan digelar di Gedung KPK, Jakarta, pada Selasa (16/9)," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Selain itu, KPK juga memeriksa Komisaris Utama PT Phase Delta Control (PT PDC) Edrus Ali. "Pemeriksaan juga dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur," jelas Budi Prasetyo.

Kasus dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi SPBU ini telah menjadi sorotan publik. Proyek yang berlangsung dari 2018 hingga 2023 bertujuan untuk memodernisasi operasional SPBU secara nasional dengan sistem digital, termasuk pembayaran non-tunai dan monitoring pasokan.

KPK diduga sedang menyelidiki kemungkinan adanya mark-up anggaran, penunjukan vendor yang tidak sesuai prosedur, atau praktik suap dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk proyek strategis nasional tersebut. Penyidikan ini menunjukkan komitmen KPK untuk membersihkan praktik korupsi di sektor BUMN, khususnya di sektor energi yang vital. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

