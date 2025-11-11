Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Periksa Bos PT Yaksa Harmoni Global hingga Bringin Inti Teknologi di Kasus EDC

Selasa, 11 November 2025 – 15:35 WIB
KPK Periksa Bos PT Yaksa Harmoni Global hingga Bringin Inti Teknologi di Kasus EDC - JPNN.COM
Wiraswasta Mahendra Dito S alias Dito Mahendra menghadiri pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (6/2). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang saksi untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) periode 2020 hingga 2024.

"Pemeriksaan digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (11/11)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Ketiga saksi yang diperiksa berasal dari perusahaan vendor, yaitu Andy Hianusa (Direktur PT Yaksa Harmoni Global), Vektria Kusuma Delti (Manajer Marketing PT Yaksa Harmoni Global), dan Fitrah Akbar Budiono (General Manager PT Mika Informatika Indonesia).

Baca Juga:

Pemeriksaan terhadap sepuluh direktur perusahaan ini merupakan bagian dari perkembangan terbaru dalam kasus yang telah berjalan beberapa bulan. KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 9 Juli 2025.

Kelima tersangka tersebut adalah Catur Budi Harto (mantan Wakil Direktur Utama BRI), Indra Utoyo (mantan Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI), Dedi Sunardi (SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI), Elvizar (Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi), dan Rudy Suprayudi Kartadidjaja (Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi).

KPK menduga adanya dua skema dalam pengadaan mesin EDC ini, yaitu skema beli putus dan sewa, dengan total nilai proyek mencapai Rp 2,1 triliun. Dugaan awal kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 744 miliar. Untuk mengamankan aset negara, KPK juga telah melakukan penyitaan uang senilai Rp 65 miliar yang diduga terkait dengan perkara ini.

Baca Juga:

Upaya KPK untuk mengungkap kasus ini terus berlanjut. Sebelumnya, pada 7 dan 8 Oktober 2025, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi lainnya, termasuk Direktur PT Indosat Irsyad Sahroni serta direksi dari beberapa perusahaan teknologi . Salah satu tersangka, Indra Utoyo, juga telah diperiksa ulang dan mengaku ditanya seputar kronologi perkara. (tan/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!

KPK periksa tiga saksi dari perusahaan vendor untuk ungkap dugaan korupsi pengadaan mesin EDC Bank BRI periode 2020-2024.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  edc  Kasus Korupsi  Kasus 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp