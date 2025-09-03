Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Periksa Bos Travel terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024

Rabu, 03 September 2025 – 14:02 WIB
KPK Periksa Bos Travel terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024 - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/9). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/9).

 Mereka yang diperiksa adalah Luthfi Abdul Jabbar (Direktur/Pemilik PT Perjalanan Ibadah Berkah dan Komisaris PT Perjalanan Sunnah Terindah), Nila Aditya Devi (Staf Asrama Haji Bekasi), Ridwan Kurniawan (Staf Kasi Pendaftaran Kemenag RI Tahun 2012-2021), dan Mohammad Farid Aljawid (Direktur Utama PT Tur Silaturrahmi Nabi/Tursina Tours).

Lalu Wawan Ridwan Misbach (Direktur Utama PT Qiblat Tour) Nasrullah (Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah), dan Mifdlol Abdurrahman (Direktur Nur Ramadhan Wisata 2023/2024).

Baca Juga:

"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari penyidikan yang dilakukan KPK sejak awal tahun. KPK menduga adanya praktik korupsi dalam pembagian kuota haji khusus yang melibatkan oknum di Kementerian Agama dan asosiasi travel haji.

Diduga, kuota tambahan 20.000 yang seharusnya dibagi secara proporsional antara haji reguler dan khusus, diubah menjadi pembagian 50:50 melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024.

Baca Juga:

Keputusan ini dinilai merugikan negara karena dana dari jemaah haji reguler yang seharusnya masuk ke kas negara dialihkan ke travel swasta. Kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.

KPK juga menemukan indikasi setoran dari travel haji kepada oknum Kementerian Agama melalui asosiasi. Setoran tersebut berkisar antara USD 2.600 hingga USD 7.000 per kuota, tergantung pada besar kecilnya travel haji.

Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari penyidikan yang dilakukan KPK sejak awal tahun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Kasus Korupsi  haji  bos travel 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp