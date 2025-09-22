KPK Periksa Bupati Pati Sudewo sebagai Saksi Kasus Korupsi Proyek Kereta Api

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW) sebagai saksi untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada Senin (22/9).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi jadwal pemeriksaan tersebut.

"Benar, hari ini Senin (22/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Sdr. SDW, terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA - Kementerian Perhubungan," ujar Budi Prasetyo.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyelidikan KPK atas sejumlah proyek perkeretaapian yang diduga bermasalah. Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Hingga November 2024, KPK telah menetapkan sebanyak 14 tersangka dalam kasus ini, termasuk dua korporasi. Pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub atas nama Risna Sutriyanto (RS).

Kasus ini mencakup beberapa proyek, antara lain pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam perkara tersebut, diduga terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Kasus korupsi di sektor perkeretaapian bukan kali pertama terjadi. Pada 2006-2007, mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Soemino Eko Saputro terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KRL yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp20 miliar. Selain itu, pada April 2023, KPK juga melakukan OTT yang menjerat 25 orang dalam dugaan suap proyek kereta api terkait sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA. (tan/jpnn)