Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Periksa Direktur dan Wakil Manajer Sahara Dzumirra Terkait Kasus Kuota Haji

Senin, 13 Oktober 2025 – 15:38 WIB
KPK Periksa Direktur dan Wakil Manajer Sahara Dzumirra Terkait Kasus Kuota Haji - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (13/10), menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait kuota haji penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (13/10), menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait kuota haji penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

Kedua saksi yang diperiksa adalah Feriawan Nur Rohmadi, Wakil Manager PT Sahara Dzumirra International, dan Rufis Bahrudin, Direktur Utama PT Sahara Dzumirra International.

“Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Baca Juga:

Latar belakang perkara ini bermula ketika KPK mengumumkan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024 telah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan.

Dalam penyidikan, salah satu sorotan KPK adalah pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah — kuota tambahan tersebut kemudian dibagi rata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus — yang dianggap tidak sesuai ketentuan undang-undang, sebab kuota khusus seharusnya hanya 8 persen dari total kuota nasional.

KPK menduga pembagian yang menyimpang itu membawa kerugian negara. Dalam beberapa pemberitaan, angka awal kerugian negara disebut mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Baca Juga:

Sampai saat ini, KPK belum menetapkan siapa tersangka dalam perkara ini. (tan/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

KPK memanggil dua petinggi Sahara Dzumirra untuk diperiksa sebagai saksi kasus kuota haji 2023-2024.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Kasus Korupsi  haji  Kasus 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp