JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Periksa Direktur PT Insight Investments Management Terkait Investasi Fiktif

Senin, 11 Agustus 2025 – 14:54 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi dalam dugaan tindak pidana rasuah terkait kegiatan investasi. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi dalam dugaan tindak pidana rasuah terkait kegiatan investasi.

Saksi yang dipanggil ialah Thomas Harmanto S selaku karyawan swasta sekaligus Direktur PT Insight Investments Management (IMM).

"Pemeriksaan digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (11/8).

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi di Taspen adalah investasi yang dilakukan perusahaan tersebut pada 2019. Nilai investasi yang ditelisik mencapai Rp 1 triliun.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Antonius NS Kosasih sebagai tersangka.Sejumlah petinggi PT Taspen sudah diperiksa dalam kasus ini.

KPK menduga nilai investasi fiktif yang terjadi dalam kasus korupsi di PT Taspen (Persero) mencapai ratusan miliar Rupiah. Dugaan tersebut masih awal dan bisa bertambah. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

