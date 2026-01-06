Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Periksa Direktur Verifone Terkait Dugaan TPK Pengadaan Mesin EDC

Selasa, 06 Januari 2026 – 16:10 WIB
KPK Periksa Direktur Verifone Terkait Dugaan TPK Pengadaan Mesin EDC - JPNN.COM
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan pemeriksaan terhadap seorang saksi pada Selasa (6/1). Pemeriksaan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di bank BUMN.

Yang diperiksa adalah Muhammad Aziz, yang menjabat sebagai Direktur Verifone.

'Pemeriksaan saksi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Baca Juga:

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 9 Juli 2025.

Kelima tersangka tersebut adalah Catur Budi Harto (mantan Wakil Direktur Utama BRI), Indra Utoyo (mantan Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI), Dedi Sunardi (SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI), Elvizar (Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi), dan Rudy Suprayudi Kartadidjaja (Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi).

KPK menduga adanya dua skema dalam pengadaan mesin EDC ini, yaitu skema beli putus dan sewa, dengan total nilai proyek mencapai Rp 2,1 triliun.

Baca Juga:

Dugaan awal kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 744 miliar. Untuk mengamankan aset negara, KPK juga telah melakukan penyitaan uang senilai Rp 65 miliar yang diduga terkait dengan perkara ini.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK mengungkap lebih jauh dugaan praktik korupsi dalam proses pengadaan perangkat elektronik di lingkungan perbankan tersebut.

KPK periksa Direktur Verifone Muhammad Aziz sebagai saksi untuk mendalami dugaan TPK dalam pengadaan mesin EDC.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  verifone  Kasus Korupsi  edc 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp