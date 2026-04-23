KPK Periksa Dirjen Perkeretaapian di Kasus DJKA

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan dilakukan pada hari ini, Kamis (23/4), di Gedung KPK Merah Putih.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pihaknya memanggil tiga orang saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut dalam perkara tersebut.

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Ketiga saksi yang dipanggil adalah Dicky Hendrik Kusbiantoro yang menjabat sebagai Staf Direktur Prasarana Kereta Api Direktorat Prasarana Perkeretaapian sekaligus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, Mohamad Risal Wasal yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian sejak Desember 2022 hingga sekarang. Pemeriksaan terhadap Risal Wasal dinilai krusial karena ia merupakan pucuk pimpinan DJKA periode terjadinya dugaan korupsi.

Selain itu, KPK juga memeriksa Nurhadi Unggul Wibowo yang saat ini menjabat sebagai Kepala BPTD kelas II Sumatera Selatan periode Juni 2024 hingga sekarang. Sebelumnya, yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai Kepala BTP kelas I Surabaya periode Maret 2023 hingga Juni 2024.

Kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di DJKA Kemenhub ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan dan menahan puluhan tersangka, termasuk mantan anggota Komisi V DPR RI sekaligus Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

KPK terus mendalami perkara ini termasuk dugaan intervensi dan pengaturan lelang proyek yang melibatkan para pejabat di lingkungan DJKA. Budi Prasetyo menambahkan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan pemeriksaan saksi-saksi ini diperlukan untuk memperkuat pembuktian dalam kasus tersebut. (tan/jpnn)