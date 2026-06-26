KPK Periksa Dirut KAI Properti di Kasus DJKA

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada hari ini, Jumat (26/6)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Saksi yang diperiksa ialah Mohamad Romdany selaku Direktur Utama PT KA Properti Manajemen.

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Kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada 11 April 2023.

KPK awalnya menetapkan 10 orang sebagai tersangka dan menahan mereka terkait dugaan korupsi proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka, termasuk anggota Komisi V DPR periode 2019-2024, Sudewo, serta dua perusahaan sebagai tersangka korporasi, yaitu PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen.

Perkara tersebut mencakup proyek jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera . KPK menduga terjadi pengaturan pemenang proyek melalui rekayasa proses pengadaan, mulai dari tahap administrasi hingga penetapan pemenang tender. (tan/jpnn)