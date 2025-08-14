KPK Periksa Dirut PT KAI Terkait Dugaan Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU

Kamis, 14 Agustus 2025 – 13:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait proyek digitalisasi SPBU periode 2018–2023.

Keempat saksi yang diperiksa adalah Judi Achmadi (karyawan), Bobby Rasyidin (Dirut PT KAI dan eks Direktur PT Len Industri), Binsar Pardede (VP Solution Delivery PT Sigma Cipta Caraka), dan Heri Purnomo (VP Procurement PT Sigma Cipta Caraka).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (14/8)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut dugaan korupsi pada proyek Digitalisasi SPBU tahun anggaran 2018-2023.

Menurut tim juru bicara KPK Budi Prasetyo, dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pada digitalisasi SPBU di Pertamina, KPK telah melakukan upaya pencegahannya melalui kajian pada Direktorat Monitoring.

Melalui kajian risiko korupsi pengelolaan jenis bahan bakar tertentu (JBT) Minyak Solar tersebut, KPK menemukan adanya permasalahan pada data digitalisasi nozzle (pipa semprot) yang berdampak pada tingginya angka koreksi penyaluran dan angka penyimpangan penyaluran. (tan/jpnn)



