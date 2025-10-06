Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan Akhir Pekan Lalu, Ini yang Didalami

Senin, 06 Oktober 2025 – 16:22 WIB
KPK Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan Akhir Pekan Lalu, Ini yang Didalami - JPNN.COM
Gubernur Kalbar Ria Norsan (ANTARA/HO-Jessica Helena Wuysang)

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah memeriksa Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (RN) di Polda Kalbar pada Sabtu (4/10) berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, Kalbar.

Pemeriksaan dilakukan KPK setelah sebelumnya melakukan penggeledahan di rumah pribadi dan dinas Ria Norsan, 24-5 September lalu.

“Pemeriksaan terhadap RN yang saat ini menjabat sebagai gubernur Kalbar, atau saat tempus (waktu, red.) perkara sebagai bupati Mempawah, dilakukan pada Sabtu (4/10),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (6/10).

Baca Juga:

Dia menjelaskan dalam pemeriksaan itu, KPK mendalami mengenai proses pengajuan dana alokasi khusus (DAK), dan peran Norsan terkait kasus proyek pembangunan dua ruas jalan yang sedang lembaga antirasuah tersebut tangani.

Meski demikian, Budi mengatakan KPK tidak memeriksa istri Ria Norsan yang juga Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan, meskipun rumah dinas maupun pribadinya ikut digeledah.

Sebelumnya, KPK mengatakan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang terdiri atas dua penyelenggara negara dan seorang swasta.

Baca Juga:

KPK juga telah geledah 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak terkait dengan penyidikan kasus tersebut, yakni pada 25-29 April 2025.

Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

KPK menyatakan telah memeriksa Gubernur Kalbar Ria Norsan di Polda Kalbar. Ini yang didalami KPK. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Gubernur Kalbar  ria norsan  Kasus Korupsi  Penggeledahan  kasus mempawah 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp