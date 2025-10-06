KPK Periksa Gubernur Kalbar Ria Norsan Akhir Pekan Lalu, Ini yang Didalami

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah memeriksa Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (RN) di Polda Kalbar pada Sabtu (4/10) berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, Kalbar.

Pemeriksaan dilakukan KPK setelah sebelumnya melakukan penggeledahan di rumah pribadi dan dinas Ria Norsan, 24-5 September lalu.

“Pemeriksaan terhadap RN yang saat ini menjabat sebagai gubernur Kalbar, atau saat tempus (waktu, red.) perkara sebagai bupati Mempawah, dilakukan pada Sabtu (4/10),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (6/10).

Dia menjelaskan dalam pemeriksaan itu, KPK mendalami mengenai proses pengajuan dana alokasi khusus (DAK), dan peran Norsan terkait kasus proyek pembangunan dua ruas jalan yang sedang lembaga antirasuah tersebut tangani.

Meski demikian, Budi mengatakan KPK tidak memeriksa istri Ria Norsan yang juga Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan, meskipun rumah dinas maupun pribadinya ikut digeledah.

Sebelumnya, KPK mengatakan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang terdiri atas dua penyelenggara negara dan seorang swasta.

KPK juga telah geledah 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak terkait dengan penyidikan kasus tersebut, yakni pada 25-29 April 2025.

Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.