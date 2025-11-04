Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Periksa Istri SYL dan 9 Saksi TPPU di Lingkungan Kementerian Pertanian

Selasa, 04 November 2025 – 16:05 WIB
KPK Periksa Istri SYL dan 9 Saksi TPPU di Lingkungan Kementerian Pertanian - JPNN.COM
Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat menunggu sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sepuluh orang saksi untuk mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian.

Kesepuluh saksi yang dimintai keterangan tersebut antara lain Dhirgaraya S Santoswasta, Asridah Ibnu SHPPAT, Dsri Hartini Widjaja SHPPAT, Earli Fransiska Leman SHPPAT, Ichwan Ismail SHPPAT, Niny Savitry SHPPAT, Yanto Masui swasta, Adolvina Supriyadiswasta, Drg. Hj Ulie Ayun Sri Syahrul (istri Syahrul Yasin Limpo/SYL), dan Wahyu Tri Laksonoswasta.

"Pemeriksaan ini dilaksanakan pada Selasa (4/11) di gedung Balai Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Baca Juga:

SYL telah divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta untuk kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2020—2023.

SYL juga telah dijebloskan oleh KPK ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.

"Pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin," ungkap Jubir KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/5).

Baca Juga:

Selain dijatuhi hukuman belasan tahun penjara, SYL juga dikenai denda sebesar Rp500 juta, uang pengganti sebanyak Rp44 miliar, dan ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat. (tan/jpnn)



Video Terpopuler Hari ini:

KPK periksa 10 saksi terkait dugaan TPPU di lingkungan Kementerian Pertanian.Pemeriksaan digelar di BPK Sulsel.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  SYL  Kasus Korupsi  Kasus 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp