JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Periksa Kakak Hary Tanoe Terkait Dugaan Korupsi Bansos

Kamis, 14 Agustus 2025 – 13:12 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pengangkutan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pengangkutan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.

Saksi yang diperiksa adalah kakak pengusaha Hary Tanoesoedibjo, B. Rudijanto Tanoesoedibjo, yang menjabat Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik.

"Pemeriksaan digelar di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, pada Kamis (14/8)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Diketahui, KPK tengah mengusut dugaan korupsi terkait pengangkutan penyaluran bansos.

KPK menerbitkan sprindik baru terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial. Penyidikan ini sejak Agustus 2025, pengembangan dari perkara bansos di Kemensos sebelumnya.

Penyidikan kasus ini dilakukan sejak bulan ini, Agustus 2025, dan KPK sudah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan korupsi bansos yang sudah ditangani sebelumnya.

Pengadaan penyaluran bantuan sosial beras ini untuk 2020. (tan/jpnn)

Saksi yang diperiksa adalah kakak pengusaha Hary Tanoesoedibjo, B. Rudijanto Tanoesoedibjo.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

