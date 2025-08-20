KPK Periksa Mantan Dirjen Kemenkeu Boediarsa Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Boediarsa Teguh Widodo pada Rabu (20/8).

Dia diperiksa sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam proyek peningkatan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih pada Rabu (20/8)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PU Mempawah ini telah berjalan cukup lama. Investigasi awal seringkali merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan indikasi penyimpangan dalam sejumlah proyek infrastruktur di daerah tersebut.

Penyidikan KPK terhadap kasus di Mempawah telah menjerat sejumlah pihak. Salah satunya adalah mantan Bupati Mempawah, yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama beberapa pejabat dinas terkait. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi penggelembungan nilai proyek dan mark up anggaran. (tan/jpnn)