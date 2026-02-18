KPK Periksa Mantan Menhub Budi Karya Terkait Korupsi DJKA

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Perhubungan periode 2019-2024, Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan rasuah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur. Pemeriksaan berlangsung di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (18/2).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan jadwal pemeriksaan terhadap Budi Karya yang dipanggil sebagai saksi.

"Benar, hari ini Rabu (18/2), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Sdr. BKS, Menteri Perhubungan RI tahun 2019 s.d 2024, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur," ujarnya.

Budi Prasetyo menambahkan bahwa pemeriksaan dilakukan di gedung KPK Merah Putih. Hingga berita ini diturunkan, Budi Karya Sumadi belum terlihat tiba di lokasi pemeriksaan.

Kasus korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan wilayah Jawa Timur merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada April 2021.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang/jasa. Dugaan korupsi terkait dengan proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api di wilayah Jawa Timur yang diduga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Budi Karya Sumadi sendiri merupakan Menteri Perhubungan saat sejumlah proyek di DJKA berjalan, meskipun belum diketahui secara pasti materi apa yang akan digali penyidik dari mantan menteri tersebut. (tan/jpnn)



