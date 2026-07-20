KPK Periksa Notaris/PPAT Terkait Gratifikasi Batu Bara Kukar

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait gratifikasi per metric ton batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk tersangka korporasi, Senin (20/7).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi pemeriksaan tersebut digelar di Gedung Merah Putih KPK. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi.

Saksi yang dipanggil ialah nama Elisa Kurniati selaku PPAT.

Budi mengatakan penyidik akan menggali keterangan saksi terkait aspek keperdataan dan kepemilikan aset yang berkaitan dengan perkara tersebut. "Penyidik masih terus menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara ini," ujar Budi.

Kasus ini bermula dari penetapan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka pada 28 September 2017 atas dugaan gratifikasi terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Perkara kemudian berkembang menjadi dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan KPK menyita puluhan kendaraan, sejumlah bidang tanah, hingga puluhan jam tangan mewah yang diumumkan pada 6 Juni 2024.

Pada 19 Februari 2025, KPK mengungkap dugaan penerimaan aliran dana oleh Rita dari sektor pertambangan batu bara senilai sekitar 5 dolar Amerika Serikat per metrik ton.

Setahun berselang, tepatnya 19 Februari 2026, penyidikan meluas dengan penetapan tiga korporasi sebagai tersangka baru, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti, yang diduga menjadi sarana penerimaan gratifikasi oleh Rita.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK juga telah menelusuri aset yang berada dalam penguasaan sejumlah pihak lain, termasuk Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, serta memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kukar dan Dinas ESDM Kalimantan Timur. (tan/jpnn)



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