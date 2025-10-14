KPK Periksa Petinggi Bank Mandiri hingga Kadis PUPR di Kasus Dana Operasional Papua Rp1,2 T

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima orang saksi untuk menyelidiki dugaan suap yang terkait dengan Dana Penunjang Operasional (DPO) dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Papua.

Adapun kelima saksi yang dipanggil hari ini adalah Mikael Kambuaya (Mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua), Komang Susyawati (Karyawan BUMN), Lusi Kusuma Dewi (Ibu rumah tangga), Ita Sari Mutiana S. Abas (Karyawan Swasta/Agent Property), serta Nurlia Lulu Fitriyani (Karyawan BUMN/Branch Operational Manager Bank Mandiri).

"Pemeriksaan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK pada hari ini, Selasa (14/10)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Dari kelima saksi tersebut, Mikael Kambuaya dan Ita Sari Mutiana S. Abas terkonfirmasi belum memenuhi panggilan penyidik. Sementara tiga saksi lainnya, yaitu Lusi Kusuma Dewi, Nurlia Lulu Fitriyani, dan Komang Susyawati, telah hadir untuk memberikan keterangan.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan penggelembungan dan penyalahgunaan dana untuk periode 2020-2022 yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini, yaitu Dius Enumbi (Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua) dan Lukas Enembe (alm) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Papua.

KPK juga menduga bahwa dana hasil tindak pidana korupsi ini salah satunya digunakan untuk pembelian private jet yang saat ini berada di luar negeri. (tan/jpnn)



