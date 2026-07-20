KPK Periksa Pihak PT MSA dan PT HIT di Kasus Muara Enim

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa dan/atau penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan, Tahun Anggaran 2025-2026, Senin (20/7).

Saksi yang dipanggil kalan Yunita Setra Diharja selaku staf Finance PT MSA, dan Yumiono Effendi Lim selaku Direktur PT HIT Pentabenua periode 2025.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi menjelaskan pemanggilan saksi dari unsur swasta ini merupakan bagian dari upaya penyidik mendalami aliran dana dan mekanisme pengadaan proyek di lingkungan Pemkab Muara Enim.

Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 9 Juni 2026 yang menjerat empat tersangka, yakni Bupati Muara Enim periode 2025-2030 Edison (EDS), Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abi Nurwardani (ABN), orang kepercayaan Bupati Adi Triyadi (AD), dan pihak swasta atau marketing PT Millenium Solusi Abadi (MSA) Cory Erin Hardi (CRH).

Konstruksi perkara bermula dari pengadaan proyek smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim, di mana PT MSA bertindak sebagai pemasok bagi PT MY Icon Technology yang memenangkan proyek tersebut. KPK menduga PT MSA memberikan uang pelicin kepada Bupati Edison sebagai bentuk ijon proyek agar perusahaan itu kembali ditunjuk sebagai pemenang tender.

Perkara ini kemudian merembet ke dugaan suap pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan atas laporan keuangan Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2025, yang menjerat lima tersangka lain, termasuk Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumsel Titin Rita Lestari dan Direktur PT MSA berinisial FK.

KPK menyebut modus korupsi dalam kasus ini berlangsung dari tahap perencanaan anggaran hingga upaya menutupi temuan penyimpangan pengelolaan anggaran, sehingga digambarkan sebagai praktik korupsi yang "sempurna" dari awal hingga akhir proses. (tan/jpnn)



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