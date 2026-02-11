Close Banner Apps JPNN.com
KPK Periksa Totok Setiyo hingga Rusbandi di Kasus Proyek Perkeretaapian Jatim

Rabu, 11 Februari 2026 – 13:45 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan suap yang melibatkan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan suap yang melibatkan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jawa Timur.

Sebagai bagian dari penyidikan, lembaga antirasuah itu menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi pada hari ini, Rabu (11/2).

Keempat saksi yang dimintai keterangan tersebut terdiri dari kalangan pengusaha dan direktur perusahaan. Mereka adalah Rusbandi selaku Direktur PT. Karya Putra Yasa, Moch Sjawal Hidayat dari PT Surya Kencana Baru, Nur Widayat yang berprofesi sebagai wiraswasta yang juga menjabat Komisaris PT. Mataram Inti Kontruksi dan Komisaris CV Cakra Semesta, serta Totok Setiyo Wibowo yang juga seorang wiraswasta.

"Pemeriksaan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Kasus ini awalnya terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK telah menetapkan 21 tersangka perorangan dan dua korporasi tersangka hingga 20 Januari 2026. Kasus ini mencakup dugaan korupsi dalam proyek-proyek seperti jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur di Makassar, proyek konstruksi dan supervisi di Lampegan Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dugaan kuat adanya pengaturan pemenang tender sejak proses administrasi dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

