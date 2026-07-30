Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Resmi Tahan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

Kamis, 30 Juli 2026 – 09:45 WIB
KPK Resmi Tahan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro - JPNN.COM
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro berjalan menuju mobil tahanan dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026). ANTARA/HO-KPK

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Anom muncul di hadapan publik dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

Anom kemudian menyatakan permintaan maaf saat ditanya para jurnalis yang menunggunya.

Baca Juga:

Namun, dia membantah melakukan jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

"Enggak ada," kata Anom di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7).

Sementara itu, terdapat tiga orang selain Anom yang juga resmi menjadi tersangka.

Baca Juga:

Kendati demikian, KPK belum mengumumkan identitas mereka.

Sebelumnya, KPK pada 29 Juli 2026 mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-18 yang dilakukan selama 2026.

KPK resmi menahan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Anom bantah melakukan jual beli jabatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Bupati Pemalang Anom Widiyantoro  bupati pemalang ditahan KPK  korupsi  jual beli jabatan 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp