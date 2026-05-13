KPK Rilis LHKPN, Teddy Punya Harta Kekayaan Rp 20 Miliar

Rabu, 13 Mei 2026 – 15:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Berdasarkan informasi dalam LHKPN dengan pelaporan 31 Desember 2025, Teddy mempunyai harta kekayaan Rp 20.116.632.669.

Dari total hartanya, Teddy tercatat memiliki harta tanah dan bangunan sejumlah Rp 9,045 miliar.

Teddy mempunyai tanah dan bangunan di Sragen, Minahasa, Kabupaten dan Kota Bekasi.

Lalu, untuk harta berupa alat transportasi dan mesin sebesar Rp 1,21 miliar. Alumnus Akademi Militer itu diketahui memiliki mobil Toyote Jeep, Fortuner, dan Honda CRV.

Seskab itu mempunyai harta bergerak lainnya Rp 638 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 7,7 miliar.

Tak hanya itu, Teddy juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 2,1 miliar. (mcr4/jpnn)



