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JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Sebut Abi Terima Rp 500 Juta dari Mbak Cory atas Perintah Bupati Muara Enim

Rabu, 10 Juni 2026 – 08:36 WIB
KPK Sebut Abi Terima Rp 500 Juta dari Mbak Cory atas Perintah Bupati Muara Enim - JPNN.COM
Marketing PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6). Setelah memeriksa Cory Erin, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Foto : Ricardo

jpnn.com - Bupati Muara Enim Edison (EDS) diduga memerintahkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani (ABN) menerima uang setoran dari para rekanan di lingkungan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan.

"ABN atas perintah EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030, diduga menerima setoran uang dari para rekanan di lingkup Pemkab Muara Enim," kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

KPK Sebut Abi Terima Rp 500 Juta dari Mbak Cory atas Perintah Bupati Muara EnimMarketing PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6). Setelah memeriksa Cory Erin, KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.

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Taufik mengatakan perintah Edison kepada Abi tersebut tidak sebatas pada rekanan Disdikbud Muara Enim saja, tetapi turut meliputi dinas-dinas lainnya.

"Ini diduga tidak hanya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," ucapnya.

Menurut Taufik, salah satu contoh penerimaan tersebut terjadi di lingkungan Disdikbud Muara Enim saat Abi menerima uang dari pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi (MSA) Cory Erin Hardi (CRH).

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Dia menyebut Abi menerima uang saat bertemu Cory di sebuah hotel di Jakarta pada 6 Juni 2026.

"Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima uang tunai sebesar Rp 500 juta dari CRH," ujarnya.

Bupati Muara Enim Edison diduga perintahkan Sekretaris Disdikbud Muara Enim Abi Nurwardani (ABN) menerima uang setoran dari rekanan, salah satunya Mbak Cory.

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TAGS   Bupati Muara Enim  Edison  korupsi  KPK  Cory Erin Hardi  Abi Nurwardani  OTT KPK 
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