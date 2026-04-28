Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Segera Panggil 2 Tersangka Korupsi Kuota Haji dari Maktour dan Kesthuri

Selasa, 28 April 2026 – 10:30 WIB
KPK Segera Panggil 2 Tersangka Korupsi Kuota Haji dari Maktour dan Kesthuri - JPNN.COM
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.

"Tentu akan menjadwalkan para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum dilakukan penahanan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dua tersangka yang merupakan pihak biro penyelenggara haji atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) tersebut diduga terlibat dalam pengelolaan atau penjualan kuota haji khusus maupun berkaitan dengan aliran uang kepada para pejabat di Kementerian Agama (Kemenag).

"Secepatnya kami akan lakukan penjadwalan pemeriksaannya," ujar Budi.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024.

Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku staf khusus Yaqut sebagai tersangka.

Sementara itu, Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour tidak ditetapkan sebagai tersangka, meski sempat dicekal ke luar negeri.

KPK kemudian menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 27 Februari 2026 yang menyebutkan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp622 miliar.

Penyidik KPK segera panggil dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Ismail Adham dari Maktour dan Asrul Aziz Taba dari Kesthuri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korupsi kuota haji  KPK  Maktour  Kesthuri  Ismail Adham  Asrul Aziz Taba  Kemenag  Yaqut Cholil Qoumas 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp