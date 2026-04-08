JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Selidiki Suap Izin Tambang Malut, Haji Romo Terancam Diperiksa

Rabu, 08 April 2026 – 17:32 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan lanjutan penanganan perkara korupsi izin tambang di Maluku Utara (Malut) telah memasuki tahap penyelidikan.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan lanjutan penanganan perkara korupsi izin tambang di Maluku Utara (Malut) telah memasuki tahap penyelidikan. Kasus ini sebelumnya menjerat almarhum mantan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba (AGK) dan Muhaimin Syarif (MS) alias Ucu sebagai penerima suap dan gratifikasi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa proses penyelidikan saat ini masih berjalan. Namun, ia belum bisa memastikan apakah pengusutan akan mengarah pada pihak pemberi suap.

"Secara spesifik mungkin karena penyelidikan ya bisa saja pemberi penerima itu tergantung hasil dari penyelidikannya," ujar Setyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/4).

Setyo juga mengakui adanya keterlibatan korporasi dalam dugaan rasuah tersebut. Ia menyebut salah satu nama yang mencuat, yakni Direktur Utama PT Nusa Halmahera Mineral, Romo Nitiyudo Wachjo alias Haji Romo.

"Kalau tidak salah itu ada kaitan, kalau ngga salah saya belum cek dan pastikan, itu seinget saya ada korporasinya juga. Seinget saya," ucap Setyo.

Meski belum merinci, Setyo tak menampik kemungkinan Haji Romo akan dipanggil penyidik. "Ya itu kan berproses saja ya," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa pengusutan ini merupakan pengembangan dari kasus lama.

"Terkait dengan penanganan perkara lanjutan dari perkaranya Maluku Utara perkaranya pak almarhum Abdul Ghani Kasuba gubernur Malut ya tentunya kita masih mendalami informasi-informasi yang berkaitan dengan izin-izin tambang di masa Pak Almarhum AGK itu," kata Asep.

KPK selidiki suap izin tambang Malut. Romo Nitiyudo Wachjo berpeluang diperiksa sebaizin terduga pemberi suap.

KPK  izin tambang  Kasus Korupsi  Kasus  haji romo 
