KPK Soal OTT Bupati Kolaka Timur: Ini Bukan Drama

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tuduhan bahwaa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Abdul Azis, sebuah drama.

Komisi antirasuah itu menyatakan menyatakan OTT terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis bukan sebuah drama. Oleh karena itu, KPKn akan menjelaskan kronologi OTT Abdul Azis tersebut kepada publik.

“Nanti kami jelaskan kronologi dan konstruksi perkaranya seperti apa, supaya masyarakat juga bisa menilai bahwa ini bukan drama, tetapi memang ada fakta-fakta perbuatannya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat (8/8).

Sementara itu, Budi mengatakan bahwa KPK dalam OTT tersebut mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya, KPK dikabarkan telah melakukan OTT dan menangkap Abdul Azis. Lalu, Abdul Azis membantah informasi tersebut.

"Alhamdulillah, hari ini saya ada di samping Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR) dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas NasDem," ujar Abdul Aziz kepada jurnalis menjelang Rakernas NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/8) sore.

Pada Kamis (7/8) malam, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan pihaknya telah menangkap tujuh orang dari dua lokasi terkait OTT di Sultra.

“Tim yang di Jakarta membawa atau mengamankan tiga orang. Kemudian tim dari Kendari atau Sulawesi Tenggara, kami mengamankan 4 orang,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8) malam.