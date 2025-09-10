KPK Soal Pemeriksaan Lisa Mariana di Kasus Korupsi Bank BJB: Bukan Cari Sensasi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023.

Sejumlah saksi telah diperiksa terkait kasus tersebut, termasuk salah satunya selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM). KPK juga menegaskan pemeriksaan terhadap LM bukan upaya mencari sensasi.

“Kami memanggil saudari LM Itu bukan dalam rangka cari sensasi. Kami menduga ada aliran di sana. Kami mendalami iya atau tidaknya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Dengan demikian, kata dia, keterangan dari Lisa Mariana tersebut menjadi bahan bagi KPK saat memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ketika dikonfirmasi bentuk dugaan aliran dana dari Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana, dan dibandingkan dengan dugaan aliran dana kepada putra Presiden ke-3 RI B. J. Habibie, Ilham Akbar Habibie (IAH), Asep mengaku KPK masih mendalaminya.

“Kalau ke IAH beli mobil, kalau LM ini urusannya apa? Ya, ini yang sedang kami dalami ya, ditunggu saja,” katanya.

Diketahui, Lisa Mariana diperiksa KPK sebagai saksi kasus Bank BJB pada 22 Agustus 2025.

Sementara dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).