Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KPK Soal Pemeriksaan Lisa Mariana di Kasus Korupsi Bank BJB: Bukan Cari Sensasi

Rabu, 10 September 2025 – 21:21 WIB
KPK Soal Pemeriksaan Lisa Mariana di Kasus Korupsi Bank BJB: Bukan Cari Sensasi - JPNN.COM
Selebgram Lisa Mariana saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023.

Sejumlah saksi telah diperiksa terkait kasus tersebut, termasuk salah satunya selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM). KPK juga menegaskan pemeriksaan terhadap LM bukan upaya mencari sensasi.

“Kami memanggil saudari LM Itu bukan dalam rangka cari sensasi. Kami menduga ada aliran di sana. Kami mendalami iya atau tidaknya,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Dengan demikian, kata dia, keterangan dari Lisa Mariana tersebut menjadi bahan bagi KPK saat memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ketika dikonfirmasi bentuk dugaan aliran dana dari Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana, dan dibandingkan dengan dugaan aliran dana kepada putra Presiden ke-3 RI B. J. Habibie, Ilham Akbar Habibie (IAH), Asep mengaku KPK masih mendalaminya.

“Kalau ke IAH beli mobil, kalau LM ini urusannya apa? Ya, ini yang sedang kami dalami ya, ditunggu saja,” katanya.

Baca Juga:

Diketahui, Lisa Mariana diperiksa KPK sebagai saksi kasus Bank BJB pada 22 Agustus 2025.

Sementara dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).

KPK masih terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021–2023.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lisa Mariana  kasus korupsi Bank BJB  Kasus Korupsi BJB Syariah  kasus korupsi BJB  Ridwan Kamil 
BERITA LISA MARIANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp