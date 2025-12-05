Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

KPK Sorot Pergeseran Anggaran sebelum Abdul Wahid Kena OTT

Jumat, 05 Desember 2025 – 10:06 WIB
KPK Sorot Pergeseran Anggaran sebelum Abdul Wahid Kena OTT - JPNN.COM
Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah), Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam (kiri), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau M Arief Setiawan (kanan) mengenakan rompi tahanan saat konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pergeseran anggaran saat Abdul Wahid masih menjabat sebagai Gubernur Riau.

Pergeseran anggaran itu terjadi sebelum Wahid kena operasi tangkap tangan (OTT) dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan lembaga antirasuah saat memeriksa Penjabat Sekretaris Daerah Riau M. Taufiq Oesman Hamid, Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Riau Yan Dharmadi.

Baca Juga:

Pendalaman juga dilakukan saat memeriksa mantan Pj Sekda Riau M. Job Kurniawan, dan seorang aparatur sipil negara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau berinisial SYR.

"Para saksi didalami penyidik soal penggeseran anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau yang ditentukan oleh Gubernur Riau," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Sebelumnya, pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Abdul Wahid selaku Gubernur Riau dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Juga:

Pada 4 November 2025, KPK mengumumkan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah tersebut.

Selain itu, KPK pada tanggal yang sama, mengonfirmasi sudah menetapkan tersangka pasca-OTT tersebut. Namun, belum dapat memberitahukan secara detail kepada publik.

Penyidik KPK mendalami pergeseran anggaran saat Abdul Wahid menjabat gubernur Riau atau sebelum kena OTT. Begini informasinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Abdul Wahid  Gubernur Riau  KPK  pemerasan  korupsi  Dani M Nursalam 
BERITA ABDUL WAHID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp