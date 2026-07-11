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JPNN.com - Nasional - Humaniora

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Etik Suryani

Sabtu, 11 Juli 2026 – 10:15 WIB
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Etik Suryani - JPNN.COM
Bupati Sukoharjo Etik Suryani muncul di hadapan publik sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/7/2026). ANTARA/HO-KPK

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menjebloskan Bupati Sukoharjo Etik Suryani ke tahanan. Etik ditahan KPK sesuai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Etik terlihat mengenakan rompi oranye tahanan KPK saat berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/7), sekitar pukul 02.38 WIB. 

Berdasarkan video resmi KPK yang telah dikonfirmasi, selain Etik tampak pula dua tahanan lainnya. Namun, hingga kini KPK belum mengungkap identitas kedua orang tersebut.

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Sebelumnya, KPK pada Kamis (10/7) mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Etik Suryani. Operasi tersebut merupakan OTT ke-16 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

KPK menyebut OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan bupati Sukoharjo terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo.

Pada awalnya, KPK menyampaikan telah menangkap lima orang dalam operasi tersebut. 

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Namun, data itu kemudian diperbarui menjadi 18 orang yang diamankan, dengan sembilan di antaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Selain itu, KPK menyita barang bukti berupa logam mulia serta uang tunai senilai miliaran rupiah dalam mata uang rupiah, dolar Australia, dan dolar Singapura. (antara/jpnn)

KPK menahan Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang ditetapkan sebagai tersangka pasca-operasi tangkap tangan

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

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TAGS   KPK  Bupati Sukoharjo  tersangka korupsi  bupati sukoharjo ditahan  OTT KPK 
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