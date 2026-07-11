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JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani Tersangka Pemerasan

Sabtu, 11 Juli 2026 – 07:44 WIB
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani Tersangka Pemerasan - JPNN.COM
Bupati Sukoharjo Etik Suryani muncul di hadapan publik sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/7/2026). ANTARA/HO-KPK

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Etik Suryani juga langsung ditahan oleh penyidik KPK.

Perempuan itu terlihat mengenakan rompi oranye tahanan KPK saat berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu dini hari, sekitar pukul 02.38 WIB.

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Berdasarkan video resmi KPK yang telah dikonfirmasi, selain Etik tampak pula dua tahanan lainnya.

Namun, hingga kini KPK belum mengungkap identitas kedua orang tersebut.

Sebelumnya, KPK pada Kamis (10/7) mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Etik Suryani. Operasi tersebut merupakan OTT ke-16 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

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KPK menyebut OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pada awalnya KPK menyampaikan telah menangkap lima orang dalam operasi tersebut.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan langsung ditahan.

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TAGS   Bupati Sukoharjo  Etik Suryani  Tersangka  pemerasan  KPK  ditahan KPK  OTT KPK 
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