Tangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer, KPK Tetapkan 11 Tersangka Pemerasan Sertifikat K3

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan dan sepuluh orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Penetapan ini menyusul operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada 20-21 Agustus 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/8), menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan 14 orang dan mengumpulkan bukti yang cukup. Selanjutnya, KPK melakukan pemeriksaan intensif.

Lembaga antirasuah itu juga telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan para tersangka kasus pemerasan tersebut. "KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan sebelas orang sebagai tersangka," ujar Setyo.

Selain Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan, tersangka dalam kasus ini, antara lain, Irvian Bobby Mahendro (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3), Gerry Aditya Herwanto Putra (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja), Subhan (Subkoordinator Keselamatan Kerja), dan Anitasari Kusumawati (Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja).

Tersangka lainnya ialah Fahrurrozi (Dirjen Binwasnaker dan K3), Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan), Sekarsari Kartika Putri (Subkoordinator), Supriadi (Koordinator), serta dua perwakilan dari PT KEM Indonesia, yaitu Temurila dan Miki Mahfud.

Budi Setyo menambahkan KPK mengamankan barang bukti dari hasil operasi senyap tersebut.

"Di antaranya, sebanyak 15 mobil, tukuh motor, dan uang tunai sejumlah Rp 170 juta dan USD 2.201," tuturnya.