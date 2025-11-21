Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Ungkap Awal Penyelidikan Dugaan Korupsi di BPKH

Jumat, 21 November 2025 – 08:06 WIB
Ilustrasi penyidik KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berawal dari laporan pengaduan masyarakat.

"Itu berangkat dari adanya laporan aduan masyarakat yang kemudian ditelaah dan dianalisis oleh tim," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/11) malam.

Budi mengatakan pelaporan dugaan korupsi di BPKH yang kemudian naik ke tahapan penyelidikan merupakan suatu hal yang miris.

"Miris karena saat ini KPK juga sedang melakukan penyidikan terkait dengan penyelenggaraan haji," jelasnya.

Dia mengatakan dugaan tindak pidana korupsi di sektor penyelenggaraan ibadah haji menjadi pekerjaan rumah bersama.

KPK meminta institusi terkait untuk bisa melakukan pembenahan secara lebih serius terkait tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

Sebelumnya, pada 10 November 2025, KPK mengungkapkan sedang menyelidiki dugaan korupsi di BPKH.

KPK menjelaskan bahwa penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan BPKH mengenai fasilitas penginapan, katering, hingga jasa pengiriman barang jemaah.

