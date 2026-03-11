Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Ungkap Identitas 4 Tersangka Lain Terkait OTT Bupati Rejang Lebong

Rabu, 11 Maret 2026 – 16:42 WIB
KPK Ungkap Identitas 4 Tersangka Lain Terkait OTT Bupati Rejang Lebong - JPNN.COM
Lima tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tahun anggaran 2025-2026: (kiri-kanan) Edi Manggala selaku pihak swasta dari CV Manggala Utama, Irsyad Satria Budiman selaku pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong Harry Eko Purnomo, dan Youki Yusdiantoro selaku pihak swasta dari CV Alpagker Abadi. (ANTARA/HO-KPK)

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan identitas empat tersangka lain dalam kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari (MFT).

Penetapan ini dilakukan setelah rangkaian pemeriksaan intensif pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (9/3).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa keempat tersangka tersebut yakni HEP selaku Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong, IRS selaku pihak swasta dari PT SMS, kemudian EDM selaku pihak swasta dari CV MU, dan YK selaku pihak swasta dari CV AA. 

Baca Juga:

"MFT (Bupati Rejang Lebong) dan HEP (Kepala Dinas PUPRPKP) berperan sebagai pihak penerima dugaan suap," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para tersangka tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Harry Eko Purnomo (HEP), dan Irsyad Satria Budiman (IRS) selaku pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana.

Kemudian Edi Manggala (EDM) selaku pihak swasta dari CV Manggala Utama, serta Youki Yusdiantoro (YK) selaku pihak swasta dari CV Alpagker Abadi.

Baca Juga:

Sementara itu, Asep mengungkapkan bahwa Fikri Thobari bersama HEP berperan sebagai pihak penerima dugaan suap, serta IRS, EDM dan YK merupakan pihak pemberi dugaan suap dalam kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, tahun anggaran 2025-2026.

Sebelumnya, pada 9 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri, dan 11 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan identitas empat tersangka lain dalam kasus dugaan suap ijon proyek yang menjerat Bupati Rejang Lebong, MFT.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bupati Rejang Lebong ditangkap KPK  Bupati Rejang Lebong  Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK  OTT Bupati Rejang Lebong  Bengkulu  KPK 
BERITA BUPATI REJANG LEBONG DITANGKAP KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp