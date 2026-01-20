KPK Ungkap Identitas Pihak yang Di-OTT Bersama Bupati Pati Sudewo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Pati Sudewo dan tujuh orang lainnya terkait dugaan tindak pidana korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ketujuh orang tersebut terdiri atas dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa.

"Dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1).

Mereka dibawa ke Jakarta seusai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dan telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Operasi tangkap tangan di Pati ini merupakan yang ketiga dilakukan KPK pada 2026.

Sebelumnya, lembaga antirasuah telah melakukan operasi serupa di Jakarta terkait dugaan suap pemeriksaan pajak dan di Kota Madiun terkait dugaan korupsi proyek dan dana CSR. (antara/jpnn)