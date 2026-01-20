Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Ungkap Identitas Pihak yang Di-OTT Bersama Bupati Pati Sudewo

Selasa, 20 Januari 2026 – 13:29 WIB
Bupati Pati Sudewo (ketiga kiri) dikawal petugas setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Sudewo tiba di KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym. (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Pati Sudewo dan tujuh orang lainnya terkait dugaan tindak pidana korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ketujuh orang tersebut terdiri atas dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa.

"Dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1).

Mereka dibawa ke Jakarta seusai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dan telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Operasi tangkap tangan di Pati ini merupakan yang ketiga dilakukan KPK pada 2026.

Sebelumnya, lembaga antirasuah telah melakukan operasi serupa di Jakarta terkait dugaan suap pemeriksaan pajak dan di Kota Madiun terkait dugaan korupsi proyek dan dana CSR. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   KPK  OTT  Kasus Korupsi  Kasus 
