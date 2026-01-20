Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Ungkap OTT Bupati Pati Terkait Pengisian Jabatan Kaur, Kasi, Sekdes

Selasa, 20 Januari 2026 – 10:47 WIB
KPK Ungkap OTT Bupati Pati Terkait Pengisian Jabatan Kaur, Kasi, Sekdes - JPNN.COM
Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA  — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Komisi antirasuah itu menyatakan OTT terhadap Sudewo itu terkait pengisian jabata perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

“Terkait pengisian jabatan kepala urusan, kepala seksi, ataupun sekretaris desa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa. (20/1).

Baca Juga:

Hanya saja, Budi belum memberitahukan lebih lanjut mengenai penanganan pasca-OTT tersebut.

Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026.

Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkapkan OTT tersebut mengenai dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

Baca Juga:

Untuk OTT kedua di 2026, KPK pada 19 Januari 2026 mengonfirmasi melakukan tangkap tangan terhadap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya.

OTT tersebut terkait dugaan korupsi mengenai proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur.

KPK mengungkapkan bahwa OTT Bupati Pati Sudewo terkait pengisian jabatan perangkat desa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bupati Pati Sudewo  OTT KPK  OTT bupati pati  KPK 
BERITA BUPATI PATI SUDEWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp