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JPNN.com - Nasional - Hukum

KPK Ungkap Tiga Tersangka Lain Kasus Suap Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 – 19:02 WIB
KPK Ungkap Tiga Tersangka Lain Kasus Suap Muara Enim - JPNN.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan identitas tiga tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, selain Bupati Muara Enim Edison.FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan identitas tiga tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, selain Bupati Muara Enim Edison.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tiga tersangka lainnya tersebut, yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, Adi Triyadi selaku keponakan Edison serta pegawai pemasaran pada PT Millenium Solusi Abadi bernama Cory Erin Hardi.

"Benar," ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

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Berdasarkan pantauan di lapangan, keempat tersangka telah muncul di hadapan publik dengan memakai rompi oranye KPK. Pada kloter pertama, hanya Cory Erin seorang yang muncul dan berjalan menuju mobil tahanan. Pada kloter kedua, Edison, Abi Nurwardani, dan Adi Triyadi muncul bersamaan dari dalam Gedung Merah Putih KPK.

Namun, Edison tidak terlalu menunjukkan ekspresinya saat ditanya oleh jurnalis yang menunggunya sejak Selasa pagi.

Sebelumnya, KPK pada Senin (8/6) mengumumkan telah menangkap sepuluh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Selatan dan Jakarta. Mereka terdiri atas lima unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima orang dari pihak swasta. (tan/jpnn)

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KPK ungkap tiga tersangka suap di Muara Enim selain bupati. Termasuk sekretaris dinas dan keponakan bupati.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

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TAGS   KPK  Kasus Korupsi  Kasus  Tersangka 
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